Qualificazioni Europei 2024, i risultati: Olanda in rimonta, 2-1 all’Irlanda

L’Olanda batte in rimonta l’Irlanda 2-1 all’Aviva Stadium di Dublino nel match del gruppo B di qualificazioni ai prossimi Europei del 2024. Dopo 5′ gli Oranje sono costretti a rincorrere. Un fallo di mano di Van Dijk in area non sfugge all’arbitro che indica il dischetto: dagli undici metri va Adam Idah che realizza l’1-0. La risposta dell’Olanda arriva sempre su calcio di rigore, conquistato da Dumfries al 19′: Gakpo si incarica del penalty, Bazunu intuisce ma non arriva sul pallone. All’intervallo Koeman si gioca la carta Weghorst. All’ex United bastano dieci minuti per finire sul tabellino dei marcatori e siglare il gol della vittoria.

Sale a nove punti nello stesso girone (con una gara in più) la Grecia che travolge 5-0 Gibilterra. Apre Pelkas al 9′, mentre al 23′ è di Mavropanos il gol del 2-0. Di Masouras (70′ e 91′) e ancora Mavropanos (83′) le altre reti del match. Nel girone G la Serbia batte 3-1 la Lituania grazie alla tripletta di uno scatenato Mitrovic. Nel gruppo E l’Albania supera 2-0 la Polonia a sorpresa a Tirana: decidono i gol di Asani (37′) e Daku (62′), dopo che agli ospiti era stata annullata dal Var la rete di Kiwior. La Slovenia aggancia in vetta la Danimarca nel girone H grazie al netto successo per 4-0 su San Marino: reti di Vipotnik (4′), Mlakar (16′), Lovric (61′) e Karnicnik (67′).

I risultati di oggi domenica 10 settembre

Ore 15:00 – Kazakistan-Irlanda del Nord 1-0 (27′ Samorodov)

Ore 18:00 – Finlandia-Danimarca 0-1 (86′ Hojbjerg)

Ore 18:00 – Montenegro-Bulgaria 2-1 (45’+1′ Savic, 79′ Borukov, 96′ Jovetic)

Ore 18:00 – Far Oer-Moldavia 0-1 (53′ Rata)

Ore 20:45 – Grecia-Gibilterra 5-0 (9′ Pelkas, 23′ Mavropanos, 70′ Masouras, 83′ Mavropanos, 91′ Masouras)

Ore 20:45 – Irlanda-Olanda 1-2 (5′ rig. Idah, 19′ rig. Gakpo, 56′ Weghorst)

Ore 20:45 – Albania-Polonia 2-0 (37′ Asani, 62′ Daku)

Ore 20:45 – Lituania-Serbia 1-3 (21′ Mitrovic, 32′ Mitrovic, 43′ Mitrovic, 43′ Paulauskas)

Ore 20:45 – San Marino-Slovenia 0-4 (4′ Vipotnik, 16′ Mlakar, 61′ Lovric, 67′ Karnicnik)