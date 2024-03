Everton, il tecnico Dyche dà uno schiaffo a Patterson: “Era solo uno scherzo, lui non ha capito”

Curioso episodio in Portogallo dal ritiro dell’Everton in questa pausa per le nazionali. La formazione di Liverpool ha trascorso alcuni giorni ad Algarve di Quinta do Lago per preparare la rincorsa alla salvezza in Premier League e in queste giornate, come riporta il Daily Mail, l’allenatore dei Toffees Sean Dyche avrebbe schiaffeggiato Nathan Patterson. Il difensore scozzese l’avrebbe presa molto male e sarebbe intervenuto il capitano James Tarkowski a evitare che gli animi si surriscaldassero, stando ai racconti degli insider.

Ma come ha spiegato oggi il tecnico dell’Everton, si è trattato soltanto di un’incomprensione: “Era uno scherzo. Gli ho dato un colpetto sulla testa come farebbe tuo fratello maggiore, e non ha capito la battuta. Questo è tutto, in sostanza. Non c’è altro”. Il terzino, in sostanza, è stato colpito più forte di quanto Dyche avrebbe voluto e non ha in un primo momento capito lo scherzo e l’affetto del suo allenatore, poi Patterson ha ricevuto le scuse del mister e tutto è finito lì, anche se il goffo episodio, riporta la stampa britannica, ha suscitato scalpore tra gli altri commensali del ristorante in cui si trovavano giocatori e staff tecnico.