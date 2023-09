Fiorentina, Biraghi verso il forfait contro il Cagliari: emergenza terzini per Italiano

Brutte notizie per Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, in vista della sfida di Serie A contro il Cagliari. L’infortunio alla caviglia di cui è stato vittima Cristiano Biraghi contro il Frosinone rischia infatti di creare grandi problemi di formazione all’allenatore della viola. L’unico esterno a pieno regime è Fabiano Parisi, mentre Biraghi – partito titolare nel match dello Stirpe – con ogni probabilità non recupererà in tempo. Out anche Dodò, che si è operato dopo la lesione del crociato, e Niccolò Pierozzi, il quale sta svolgendo del lavoro personalizzato insieme a Yerri Mina. Salvo sorprese, la maglia da titolare dovrebbe dunque spettare a Michael Kayode, che però non è al meglio. Ha infatti giocato molto nelle ultime due settimane ed è apparso particolarmente stanco al termine della gara contro il Frosinone.