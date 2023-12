Serie C 2023/2024, diciannovesima giornata: vittorie in vetta per Mantova, Torres e Juve Stabia

La diciannovesima giornata della Serie C 2023/2024, che segna il giro di boa con la fine del girone d’andata, ha preso il via questo pomeriggio con i primi incontri dei tre raggruppamenti. Nel girone A vittoria esterna sofferta per il Mantova, che si impone per 2-1 sul campo della Legnago Salus grazie ai gol di Redolfi e Galuppini. Con questa vittoria i biancorossi allungano in testa alla classifica con il +7 sul Padova, atteso domani dallo scontro diretto con la Triestina. Altro 2-1 esterno per il Novara, che conquista invece una vittoria pesantissima nella lotta per la salvezza vincendo sul campo del Fiorenzuola. La coda della classifica si fa così sempre più corta, con le ultime sette racchiuse al momento in sette punti. Resta in piena zona playoff l’Atalanta U23, che però non va oltre lo 0-0 contro l’Arzignano.

SERIE C 2023/2024: TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

Nel girone B risale in zona playoff la Lucchese, che tra le mura amiche del Porta Elisa batte 1-0 l’Ancona: decisivo il gol di Yeboah a inizio ripresa per il successo dei rossoneri, che nel finale hanno dovuto soffrire con l’uomo in meno dopo il rosso a Gucher all’80’. Vittoria di misura anche per la Torres, che si riprende almeno per una notte la vetta della classifica battendo 1-0 il Pineto con il gol di Scotto a inizio partita. Il tutto in attesa del Cesena, impegnato domani sul difficile campo del Perugia.

Infine nel girone C appare sempre più in controllo la Juve Stabia, che vince 2-0 nello scontro al vertice con il Picerno. Le Vespe volano a +8 in classifica grazie ai gol di Bachini e Meli, domani la Casertana giocherà per accorciare a -5. In zona salvezza tre punti pesanti per la Turris, che batte 3-1 e inguaia sempre di più il Brindisi. Le reti di De Felice, Maniero e Nocerino indirizzano la partita già nel primo tempo in favore dei padroni di casa che escono dalla zona playout almeno momentaneamente. I pugliesi invece restano penultimi, a +4 sul Monterosi fanalino di coda.