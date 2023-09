Serie C 2023/2024: il Cesena vince 3-1 sulla Spal, è Shpendi Show

Il Cesena vince 3-1 contro la Spal. Il primo gol viene dal Shpendi al 2′, che poi al 34′ raddoppia, portando il Cesena sul 2-0. Nel secondo tempo, i padroni di casa conquistano il 3-0 con Corazza, su assist di Kargbo. Nel finale, è volata Spal, che all’89’ trova il 3-1 con Antenucci.

Il primo tempo si apre con un colpo di scena: dopo appena due minuti, Shpendi trova il gol e porta il Cesena in vantaggio. La Spal accusa il colpo per alcuni minuti, con i padroni di casa che sfiorano più volte il raddoppio. In una seconda fase, gli ospiti entrano in partita cercando di trovare la rete del pareggio, senza successo. I cavallucci marini si assicurano un vantaggio più solido al minuto 34, grazie alla doppietta di Shpendi, che sfiora la terza rete. Negli ultimi minuti la Spal mette in difficoltà gli avversari, ma la difesa del Cesena resiste fino al duplice fischio.

Si torna in campo con un gioco equilibrato ed entrambe le squadre hanno la possibilità di verticalizzare e cercare la rete. A trovarla per primo è Shpendi, ma il gol viene annullato per la posizione non regolare del giocatore. Il Cesena riesce a mantenere il possesso palla, gestendo il vantaggio e non lasciando spazio alla Spal. I bianconeri mettono il risultato in cassaforte al minuto 77, quando Kargbo, appena entrato in sostituzione di Shpendi, serve un assist perfetto a Corazza, che manda la palla in rete. Nel finale la Spal risponde e assedia la porta avversaria, con Antenucci che trova il gol del 3-1 al minuto 89 e poco dopo sfiora il raddoppio. Non c’è tempo però per ribaltare la partita e il Cesena vince per 3 a 1.