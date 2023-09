Serie B: il Parma passa sul Bari e si prende la vetta. Pari del Catanzaro, sprofondo Sampdoria

Si è chiusa la giornata di Serie B con tre partite serali che hanno decretato due vittorie casalinghe ed un pareggio. Chi non frena la corsa verso la vetta della classifica del campionato è il Parma che si aggiudica lo scontro diretto contro il Bari per 2-1. Nel primo tempo è dell’ex Partipilo il gol che porta in vantaggio gli emiliani. Il Bari non soccombe al vantaggio casalingo ed inizia ad avere occasioni da gol con Nasti. Al riposo si va con il Parma in vantaggio. Nella ripresa arriva subito però il pareggio del Bari con un erroraccio di Chicizola che nel tentativo di rinviare batte la palla su Aramu, Nasti è lestissimo a mettere la palla in rete. Nella ripresa i pugliesi salgono d’intensità, ma è Pecchia che con i cambi che stravolge la partita. Infatti, nel finale è un subentrato a risolvere il match: è Benedyczak a mettere la palla in rete, lesto a raccogliere un cross sul secondo palo.

Nell’altra partita di giornata il Catanzaro non va oltre l’1-1 interno contro il Cittadella. I padroni di casa, anche se impongono il loro gioco, pagano il fatto di essere andati in svantaggio proprio in avvio di match. Cittadella avanti con Carissoni al terzo che dalla distanza trafigge Fulignati. I giallorossi riprendono il match con il rigore prima divorato, poi ripetuto ed infine realizzato da Donnarumma. Nel secondo tempo il Cittadella si difende e il Catanzaro non riesce a mettere la palla in rete con Iemmello e Biasci. Vince il Como, nell’ultimo match di giornata, contro la Sampdoria. I lombardi passano in casa grazie al gol di Ioannou che manda Pirlo negli inferi.