LIVE – Monterosi-Audace Cerignola 0-2: Serie C 2023/24 (DIRETTA)

Il Monterosi è alla disperata ricerca della prima vittoria in campionato, che la vede relegata all’ultimo posto del Girone C della Lega Pro. Difronte ci sarà un’Audace pronta ad incassare punti importanti per avvicinarsi alle zone nobili della classifica. Chi vincerà? Sportaface.it vi offrirà la diretta testuale del match.

Le formazioni ufficiali:

MONTEROSI (3-5-2): Mastrantonio; Tartaglia, Cinaglia, Sini; Fantacci, Parlati, Frediani, Altobelli, Di Renzo; Costantino, Silipo.

All. Roberto Taurino.

AUDACE CERIGNOLA (4-3-3): Krapikas; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini; Capomaggio, Tascone, Ruggiero; D’Ausilio, Leonetti, D’Andrea.

All. Ivan Tisci

MONTEROSI-AUDACE CERIGNOLA 0-2 (2′ Tascone, 19′ Leonetti)

37‘- Cross di D’Ausilio per D’Andrea, che colpisce di testa e mette ancora in difficoltà Mastrantonio.

33‘- Cartellino giallo anche per Sini.

27‘- L’autore del secondo gol Leonetti si ferma per infortunio, al suo posto entra Sosa.

22‘- Ammonito Fantacci.

19′ – GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO CERIGNOLA! Leonetti salta Cinaglia con il destro batte Mastrantonio!

15‘- I padroni di casa fanno fatica a reagire.

9′– Ammonito Cinaglia.

9′– Conclusione di Leonetti, risponde il portiere del Monterosi.

2′- GOL! GOL! GOL! CERIGNOLA IN VANTAGGIO! Grandissimo gol di Tascone, che calcia al volo mette la palla nell’angolino.

1′– Si parte!

13:55 – Buon pomeriggio e benvenuti gentili lettori di Sportface.it, a breve inizierà la sfida tra Monterosi e Cerignola.