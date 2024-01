Serie C 2023/2024: Casertana sorpresa dal Messina, decide la doppietta di Emmausso

Il Messina batte la Casertana in casa 2-0 nel match valido per la 21ª giornata del Girone C di Serie C 2023/2024. Prima vittoria nell’anno nuovo per la squadra di Modica, dopo il ko interno con l’Audace Cerignola. Emmausso la decide segnando un gol per tempo, 20′ e 60′. Quinto e sesta marcatura in campionato per il 26enne di Napoli, che trascina i suoi fuori dalla zona retrocessione. I siciliani ora sono al 15° posto a 22 punti, con 2 lunghezze di margine sulla Turris, oggi ai playout. La Casertana non riesce ad accorciare sulla capolista Juve Stabia, 44 punti, e resta nel quartetto di squadre appaiate al secondo posto con Picerno, Avellino e Crotone.

LA GARA

4-3-3 per la Casertana con Venturi tra i pali, linea a 4 Calapai, Sciacca, Soprano, Anastasio, Toscano al centro della mediana con accanto Proietti e Casoli. In avanti Curcio e Carretta ai lati di Montalto. 4-2-3-1 per il Messina con Salvo, Manetta, Pacciardi e Polito a difendere la porta di Fumagalli. Mediana Franco, Firenze. Terzetto Emmausso, Zunno, Rosafio dietro a Luciani.

Primo tempo a ritmi piuttosto bassi con il Messina ben messo in campo, mentre la Casertana non va oltre uno sterile possesso palla. Al 20′ si sblocca la sfida con Emmausso che si avventa per primo sul cross di Rosafio respinto da Venturi trovando il suo quinto gol in campionato. Ospiti che sfiorano a più riprese il raddoppio. Prima Rosafio e poi Franco vanno vicini al 2-0 Messina. Casertana che chiude la prima frazione sotto 1-0 con 0 tiri verso lo specchio della porta difesa da Fumagalli.

Secondo tempo sullo stesso filone del primo. Messina ben organizzato in difesa e Casertana con il pallone tra i piedi ma mai pericolosa. Al 60′ arriva il raddoppio dei siciliani. Riconquista a centrocampo di Salvo, che si invola in contropiede in solitaria e serve Emmausso al limite dell’area di rigore. L’attaccante salta Sciacca e non può sbagliare davanti a Venturi, portando i suoi sul doppio vantaggio. Il primo squillo della Casertana arriva al 76′. Montalto colpisce di testa all’angolino basso, ma trova la grande risposta di Fumagalli, che mantiene intatto il 2-0. Nel finale Emmausso sfiora due volte il tris, ma non riesce ad essere preciso come nei due gol segnati in precedenza. Buona gestione del Messina, che torna a vincere dopo tre giornate.