Serie C 2023/2024, andata playoff 2024: un grande Vicenza batte 2-0 il Padova

Grande prestazione del Vicenza, che ha battuto 2-0 il Padova nell’andata del derby veneto valido come secondo turno nazionale dei Playoff di Serie C 2023/2024. Al “Menti” i padroni di casa hanno ottenuto un risultato pesante nella lotta per un posto in semifinale che culminerà nella sfida di ritorno in programma sabato all’Euganeo. Dopo il rinvio di 24 ore per l’emergenza meteo, gli uomini allenati da Vecchi hanno saputo farsi trovare pronti fin dall’inizio della partita portando immediatamente l’inerzia dalla loro parte.

La cronaca – Dopo i primi minuti di studio, davanti alle quasi 11mila persone presenti sugli spalti, il Vicenza passa alla prima vera occasione da gol. Al 10′ infatti arriva il gol di Ferrari, che concretizza una bella azione tutta di prima da parte degli uomini di Vecchi e rifinita dalla sponda in area di Costa. Il “Menti” impazzisce e il Padova fatica a imbastire una reazione, così pochi minuti dopo arriva un’altra doppia occasione per i padroni di casa che ancora con Ferrari sfiora il raddoppio. Con il passare dei minuti il Padova di Oddo prova a salire di colpi e al 34′ colleziona la miglior occasione per il pareggio, con Varas che dal limite manca il bersaglio grosso di un soffio. Prima dell’intervallo però il Vicenza torna a farsi vedere, sfruttando sempre l’out di sinistra con un ispirato Costa. Il risultato però non cambia e le due squadre vanno a riposo sull’1-0.

Le squadre tornano in campo per il secondo tempo, in cui il copione non cambia. Al 50′ arriva infatti subito il raddoppio del Vicenza: ancora Costa a seminare panico sulla sinistra, filtrante per Pellegrini che mette in mezzo. Sulla palla si avventa Talarico che colpisce una clamorosa traversa, ma il solito Ferrari è pronto a ribadire di testa la palla in rete per il 2-0 che manda in visibilio il pubblico vicentino. Oddo prova a correre ai ripari con i primi cambi del match, ma gli ospiti oltre ad alzare il proprio raggio d’azione non combinano molto negli ultimi 20 metri. Il più attivo tra i neo-entrati è senza dubbio Cretella, che prima ci prova da fuori area, poi impegna Confente con una punizione da posizione defilata e nel finale di partita colpisce un clamoroso palo direttamente sempre su punizione. Il Vicenza però regge e al fischio finale può festeggiare un risultato davvero importante.