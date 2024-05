LIVE – Vicenza-Padova, Playoff Serie C 2024 (DIRETTA)

Alle 20:30 di oggi, martedì 21 maggio, Vicenza e Padova scenderanno in campo in occasione della gara di andata del secondo turno del playoff nazionale di Serie C 2023/2024. Al Romeo Menti andrà in scena questo big match tra due grandi piazze del calcio italiano, che hanno entrambi fame di grande calcio e di Serie B. Il regolamento, in caso di parità di punteggio e differenza reti al termine del match di ritorno, prevede che ad avanzare al prossimo turno sia la testa di serie, cioè il Padova, che ha chiuso il girone A e la stagione regolare in seconda posizione. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale del match a partire dalle 20:30.

“Sono fiducioso, ho una squadra che può dire la sua, abbiamo forzato la mano sulle nostre qualità. Noi dobbiamo mettere in campo le nostre qualità, devo mettere in condizione la squadra di esprimersi al meglio. Aver giocato spesso o arrivare riposati? Conta meno di zero, non c’è una risposta corretta, domani è domani”, ha detto Massimo Oddo, tecnico del Padova alla vigilia. “Sapevamo di dover affrontare tutte le squadre più forti, abbiamo iniziato dal Taranto che forse era la peggiore come sorteggio, visto che loro comunque sul campo sono arrivati secondi nel loro girone e sapevamo che potevamo rischiare di prendere anche un altro osso duro. Ritroviamo il Padova, ma in campionato abbiamo dimostrato di essere alla loro altezza, quindi sicuramente sarà una bella gara, un bel derby, una gara sentita da tutti e importante perché vogliamo proseguire il nostro cammino”, è l’opinione di Vecchi. Appuntamento alle 20:30.

Vicenza-Padova (ore 20:30)