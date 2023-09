Serie C 2023/2024: 1-1 tra Virtus Verona e Vicenza nel derby veneto

Dopo un inizio di campionato strepitoso con tre vittorie di fila, arriva il primo passo falso della Virtus Verona, fermata sull’1-1 dal Vicenza. Termina in parità il match valido per la quarta giornata di Serie C 2023/2023, in cui le prime due della classe non si fanno male a vicenda e si accontentano di un punto a testa. Accade tutto nella ripresa, con la squadra di casa che sblocca la gara al 46′ con Demirovic e gli ospiti bravi a trovare il pareggio con Ferrari su rigore al 67′. Nessun vincitore dunque al Gavagnin-Nocini, sede del derby veneto andato in scena nel turno infrasettimanale.

CRONACA – Meglio il Vicenza nel primo quarto d’ora, anche se Sibi non è chiamato ad interventi particolarmente difficili. Con il passare del tempo però la Virtus Verona cresce ed arriva a creare qualche pericolo dalle parti di Confente. Nel complesso un primo tempo gradevole, con occasioni da entrambe le parti ma con un solo assente: il gol. Poco male visto che nella ripresa, dopo neanche un giro di lancette, i virtussini passano in vantaggio con Demirovic, bravissimo a chiudere l’uno-due con Zigoni e trafiggere il portiere per l’1-0. Il Vicenza prova a reagire ed al 67′ trova il pareggio con Ferrari, freddissimo dal dischetto. L’arbitro indica il dischetto per un fallo di Cabianca ai danni di Rolfini e l’attaccante degli ospiti non sbaglia, siglando il pari. Nel finale entrambe le squadre vanno alla ricerca del gol, ma allo stesso tempo evitano di correre rischi inutili. Nonostante sei minuti di recupero, il punteggio rimane fermo sull’1-1 e le due squadre devono accontentarsi di un punto ciascuna.

Colpo esterno invece del Mantova, che ha risolto la pratica Giana Erminio nel finale. All’84’ è stato il neo entrato Radaelli a sbloccare la gara, mentre cinque minuti dopo ha raddoppiato, e chiuso definitivamente i giochi, Mensah. Successo molto importante per i lombardi, che salgono a quota 10 punti, raggiungendo al comando del girone proprio Virtus Verona e Mantova.