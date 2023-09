Braga-Napoli, clamoroso autogol di Niakate: azzurri di nuovo avanti (VIDEO)

di Redazione 88

Un clamoroso autogol di Niakate riporta il Napoli in vantaggio contro il Braga nella prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Poco dopo la rete dell’1-1 di Bruma, la squadra portoghese si fa male da sola. Zielinski prende palla sulla corsia di sinistra e realizza un cross forte in area che trova la deviazione scomposta di Niakate: palla in rete e nuovo vantaggio partenopeo. Mani in testa per il difensore centrale che sa di averla combinata grossa. Un errore che rischia di pesare tantissimo.

https://twitter.com/centregoals/status/1704599234824089606