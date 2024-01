Serie C 2023/2024, 0-0 tra Juventus NextGen e Rimini. Il Lumezzane supera il Vicenza

Termina con un pareggio a reti bianche la sfida tra Juventus U23 e Rimini, prima partita della ventiduesima giornata del girone B di Serie C 2023/2024. Ad Alessandria i bianconeri archiviano il quinto risultato utile consecutivo e un altro punto nella corsa salvezza, pur senza brillare particolarmente. I romagnoli restano dunque tre lunghezze più avanti in classifica, ma non escono da un periodo piuttosto complicato.

Pochissime emozioni al Moccagatta, con le squadre che si annullano per gran parte della partita senza particolari e concrete occasioni da gol. A metà primo tempo i bianconeri ci provano con Sekulov e Rouhi, ma di fatto Colombi non deve mai intervenire in prima persona. Poca efficacia offensiva anche per il Rimini, che nel secondo tempo fatica sempre più a uscire dalla propria trequarti. La Juventus ci prova e Brambilla anche per cambi decisamente offensivi, ma il copione non cambia e alla fine sono gli ospiti ad avere la miglior occasione della ripresa al 90′ quando Iacoponi sfiora il palo con un destro dal limite. Pochi secondi dopo arriva anche l’espulsione di Muharemovic, che si fa ammonire due volte in sei minuti lasciando la Juventus in dieci uomini durante il recupero, che comunque non porta alcuna novità.

Nel girone A invece arriva la vittoria in rimonta del Lumezzane, che batte 2-1 il Vicenza e si rilancia per la zona playoff. Ospiti avanti con il rigore trasformato da Pellegrini al 38′ del primo tempo, ma prima dell’intervallo ecco l’uno-due mortifero dei padroni di casa con le reti di Spini e Ilari che ribaltano la situazione.