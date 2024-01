Salernitana-Genoa, Inzaghi: “Vogliamo fare una grande gara. Basic giocherà titolare”

Intervenuto in conferenza stampa, Filippo Inzaghi ha presentato la sfida della 21^ giornata di Serie A 2023/2024 tra la sua Salernitana e il Genoa: “Nelle ultime gare abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo meritato, in noi è scattato qualcosa di importante. Purtroppo dopo Verona abbiamo perso giocatori fondamentali, ma siamo comunque riusciti a mettere in grossa difficoltà in Napoli. Vogliamo fare una grande gara. Nonostante la perdita di Fazio abbiamo a disposizione qualche uomo in più: non ho ancora deciso l’11 titolare“.

“Sono soddisfatto di ciò che vedo e dell’atmosfera: siamo consapevoli che ci aspettano 18 finali con tanti punti in palio e giocare tre delle prossime quattro davanti ai nostri tifosi è una ghiotta opportunità. Fisicamente stiamo bene e adesso finalmente abbiamo un’anima – ha proseguito Inzaghi – Vogliamo comandare e fare la partita, sempre rispettando un avversario che ha in panchina un mio grande amico. Sto ragionando su tutte perché sarà una gara diversa dalle ultime“.

“Orsato è il miglior arbitro del mondo. Andremo in campo per vincere, lasciandoci alle spalle quello che è accaduto – ha aggiunto il tecnico campani, che infine si è soffermato sui singoli – Basic? Raramente schiero titolare un giocatore nuovo, ma lui è forte e domani giocherà, anche perché lo abbiamo voluto fortemente. Kastanos è un grande giocatore ed un leader, che cresce sempre di più. Il dottore mi ha pregato di mandarlo in campo solo in caso di necessità, ho apprezzato il suo atteggiamento e il suo mettersi a disposizione“.