Roma, Pinto: “Sono stati giorni difficili, abbiamo fatto del nostro meglio”

Il general manager della Roma Tiago Pinto, parla ai microfoni di Dazn prima del match tra i giallorossi e il Verona, partita di esordio per il nuovo tecnico Daniele De Rossi: “Sono stati giorni difficili, non è mai piacevole prendere queste decisioni e fare questi cambiamenti, ma la società ha deciso così, in questi 3-4 giorni abbiamo fatto del nostro meglio per mettere la squadra a disposizione dell’allenatore e andare avanti per cercare di raggiungere gli obiettivi che restano. La proprietà ha deciso che era il momento giusto per cambiare, adesso abbiamo due opzioni o continuare a pensare se era il momento giusto, o andare avanti, giocare meglio e raggiungere i nostri obiettivi“. Pinto lascerà la sua posizione nei primi giorni di febbraio: “Il mio futuro è deciso, ho preso questa decisione da tanto tempo. Daniele è un allenatore giovane con cui ho sempre avuto un buon rapporto, abbiamo un buon feeling e gli sarò sempre accanto fino al mio ultimo giorno così come ho fatto con tutti gli allenatori”.