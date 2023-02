Serie C 2022/23: l’Avellino torna alla vittoria. Reti inviolate tra Monterosi e Pescara

L‘Avellino torna alla vittoria, pareggiano Giugliano-ACR Messina e Monterosi-Pescara. I campani travolgono il Potenza nel match valevole per la 25esima giornata di Serie C 2022/23. Sbloccano subito il risultato gli ospiti con le marcature di Russo e Marconi, poi la rete di Caturano al 28esimo, riapre le speranze dei padroni di casa. Nella seconda frazione di gioco è ancora il numero 9 rossoblù ad andare a segno ritrovando il pareggio, dimostratosi poi vano per le nuove reti biancoverdi: il gol di Benedetti e un nuovo gol di Marconi, portano l’Avellino alla vittoria e al decimo posto in classifica. Pareggio con due reti per parte invece tra Giugliano e ACR Messina: prima il doppio vantaggio dei padroni di casa con le reti di Salvemini al 22esimo e Rondinella al 38esimo, poi il recupero dei giallorossi. Balde accorcia al 41esimo, è Berto al 56esimo a portare il match in equilibrio. Reti inviolate invece tra Monterosi e Pescara.