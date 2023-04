Serie C 2022/2023: un punto a testa e nessun gol tra Pergolettese e Vicenza

Un punto a testa e nessun gol tra Pergolettese e Vicenza allo stadio Voltini di Crema, dove entrambe le squadre devono accontentarsi, dopo averci provato ma difettando in qualità e concretezza, di un pareggio per 0-0 che non inciderà particolarmente sulla classifica e che di fatto non può accontentare nessuno. Nell’anticipo della trentaseiesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023, infatti, la Pergolettese esce fuori senza la salvezza matematica, ma è a un passo, e si allontanano i playoff, mentre il quinto posto del Vicenza può essere messo a rischio in extremis.

Buon avvio dei padroni di casa, che con una vittoria oggi si salverebbero matematicamente con sguardo all’aggancio playoff. Ma è il Vicenza a provarci con maggiore insistenza. Ferrari colpisce di testa e blocca Soncin, quindi dopo un rischio incredibile dei padroni di casa con la costruzione del basso, risponde la Pergo con la conclusione di Mazzarani respinta da Confente. Della Morte calcia con violenza e trova la parata non tecnica ma d’istinto di Soncin, spreca invece Zonta che da ottima posizione calcia fuori. Greco e Jimenez tentano di concludere verso la porta ma non con precisione, poi è ancora Soncin decisivo: due parate in un secondo su Dalmonte e Della Morte e blinda così lo 0-0 visto che il finale è estremamente spezzettato.