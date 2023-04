Ciccio Graziani: “I tifosi razzisti devono andare in galera. Ma Lukaku ha sbagliato”

Ciccio Graziani, intervistato da Radio Sportiva, ha parlato della situazione ingestibile che si è venuta a creare in Juventus-Inter dopo l’evento in cui è stato protagonista Romelu Lukaku. Il Campione del Mondo del 1982 ha cercato di dare una descrizione dell’evento, distribuendo le colpe fra i soggetti coinvolti. Queste le sue parole.

Le parole di Graziani: “Se mi avessero offeso come hanno fatto con Lukaku la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata abbracciare i compagni e non esultare così. Anche Handanovic sbaglia perché risponde alle provocazioni. Ognuno vuole esprimere la propria verità, ma la verità è una sola: ha sbagliato Lukaku, ha doppiamente sbagliato Cuadrado e ha sbagliato anche Handanovic. Di fronte a certi episodi di razzismo devono essere applicate pene certe. La gente deve andare in galera se se lo merita. Comunque, fare “muti” al pubblico è scorretto e dev’essere sanzionato. Dopo di che, è subentrato Cuadrado che non c’entrava nulla. Sulla seconda ammonizione di Lukaku, penso che qualcuno a Massa deve aver detto qualcosa“.