Basket, playoff Serie A1 femminile 2022/2023: la Virtus Bologna batte Crema in gara-1

La sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 femminile 2022/2023 di basket viene vinta dalla Virtus Bologna. Inizia col piede giusto la caccia al titolo per le Vu Nere, che hanno superato Crema con il punteggio di 95-70. Sul parquet del Paladozza, le virtussine hanno avuto la meglio della formazione lombarda, che ha chiuso la regular season all’ottavo posto, trascinate dalla francese Rupert, miglior realizzatrice della serata con 35 punti. Appuntamento a martedì 11 aprile con gara-2 in Lombardia.