Chelsea, Potter: “Vogliamo proseguire in Champions League. Pulisic ci sarà, Kanté no”

Tempo di vigilia in casa Chelsea per il match fondamentale di ritorno contro il Borussia Dortmund. Dopo una stagione deludente a dir poco in Premier, il club di Londra guidato da Potter si troverà a provare a ribaltare l’1-0 subito dal Borussia Dortmund all’andata in quel del Signal Iduna Park nel segno di Adeyemi. Il tecnico del Chelsea ha così parlato nella conferenza stampa consuetudinaria prima dei match.

Sulla partita contro il Dortmund: “Sarà una grande partita, entusiasmante, una serata speciale a Stamford Bridge, non vediamo davvero l’ora. Abbiamo pensieri positivi, vogliamo vincere contro un avversario davvero di prim’ordine. Penso solo a quanto importante sia per la società e per noi raggiungere i quarti di finale, daremo il massimo. Ci prepareremo anche ai rigori, è una possibilità e vogliamo prevederla“.

Sulla situazione infortunati: “Prenderemo una decisione domani su James. In squadra poi c’è anche Pulisic, si sta allenando bene. Per Kanté invece è ancora troppo presto ma sta facendo progressi“.

Su Joao Felix: “Siamo molto contenti di lui, le sue qualità sono evidenti e il fatto che sappia ricoprire diversi ruoli è un aspetto ottimo”.