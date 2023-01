Serie C 2022/2023, il Pordenone ribalta la Juventus U23. E’ 1-1 nel derby tra Vicenza e Padova

Il Pordenone supera 2-1 a domicilio la Juventus Under 23 nel match valevole per la ventunesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023: le reti di Palombi e Dubickas ribaltano l’iniziale vantaggio bianconero di Compagnon. Termina 1-1, invece, il derby veneto del Romeo Menti tra Vicenza e Padova: il gol siglato nella ripresa da Franco Ferrari risponde a quello firmato da Jelenic nel primo tempo.

VICENZA-PADOVA

Dopo una fase di studio le due compagini provano ad alzare il ritmo della gara, impostando il loro gioco in maniera completamente opposta. I padroni di cassa tengono maggiormente il possesso della palla, mentre la formazione ospite cerca subito la verticalizzazione per i propri attaccanti. Le prime conclusione risultano abbastanza velleitarie da entrambe le parti, ma al 28′ ci pensa Enej Jelenic a sbloccare il punteggio avventandosi su una corta respinta di Confente e mettendo a referto il tap-in che vale il vantaggio dei biancoscudati. La reazione dei ragazzi Francesco Modesto non è molto convincente, pertanto all’intervallo lo score recita 0-1.

Nella seconda frazione di gara il Padova prova ad amministrare il vantaggio, mentre il Vicenza prova ad finalizzare il proprio possesso palla, senza trovare grandi sbocchi offensivi. I biancoscudati vanno vicini al raddoppio, ma al 69′ incassano il gol del pareggio dei padroni di casa: Franco Ferrari realizza sul cross basso di Ierardi e ristabilisce l’equilibrio. Nel finale le due squadre sembrano accontentarsi di un punto per parte che, di fatto, non cambia molto lo stato attuale della classifica.

JUVENTUS U23-PORDENONE

I padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita tant’è che, dopo appena tre minuti, conquistano un calcio di rigore per fallo di Zammarini su Mattia Compagnon. Quest’ultimo si presenta sul dischetto e spiazza Festa, portando in vantaggio i suoi. I ramarri, però, dopo aver accusato il colpo riorganizzano le loro idee ed iniziano ad assediare l’area di rigore avversaria. Intorno alla mezz’ora i tempi sono maturi, infatti, la formazione ospite agguanta il pareggio grazie alla rete di Simone Palombi, che raccoglie una conclusione di Torrasi e la gira alle spalle di Garofani. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 1-1.

Nella ripresa la Juventus Under 23 va a segno con Huijsen, ma il gioco viene fermato per la posizione irregolare del giocatore bianconero. Il Pordenone, dal suo canto, dimostra di avere una migliore condizione fisica facendo la gara, tanto che al 70′ Edgaras Dubickas firma il sorpasso dei neroverde fulminando il portiere avversario dopo un uno-due con Zammarini. Una marcatura che consegna i tre punti ai ramarri, che restano in lizza per la promozione diretta in Serie B.