Formazioni ufficiali Manchester City-Chelsea, FA Cup 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Manchester City-Chelsea, sfida valida per i 32esimi di finale della FA Cup 2022/2023. A soli tre giorni dall’ultimo precedente, le due squadre si ritrovano in campo per un nuovo appuntamento imperdibile, questa volta relativo ad una delle due coppe nazionali inglesi. Giovedì a Stamford Bridge aveva deciso un gol di Mahrez, quest’oggi si gioca invece all’Etihad di Manchester. Di certo non è un periodo semplice per i “Blues” di Potter, che proveranno a tentare un colpaccio in trasferta per risollevarsi. Il fischio d’inizio è fissato alle 17:30 di domenica 8 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-CHELSEA

MANCHESTER CITY: in attesa

CHELSEA: in attesa