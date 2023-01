Serie C 2022/2023: il Pordenone piega il Sangiuliano, Padova in scioltezza sulla Pro Patria

Il Pordenone supera 2-1 il Sangiuliano nel match valevole per la ventitreesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023: decidono le reti siglate da Bruscagin e Candellone; inutile quella di Salzano. Netto successo per il Padova, che passa 3-0 in casa della Pro Patria grazie ai gol di Valentini, Jelenic e Redrezza. La Pro Vercelli piega 2-1 la Triestina, mentre lo scontro di alta classifica tra Lecco e Pro Sesto termina in parità sul punteggio di 1-1.

PORDENONE-SANGIULIANO

Le due formazioni si rendono protagoniste di un avvio di partita abbastanza equilibrato, creando delle occasioni abbastanza velleitarie. Al 18′ però arriva il primo punto di svolta dell’incontro, con l’espulsione per rosso diretto di Morosini, autore di un intervento molto pericoloso ai danni di Torrasi. La compagine ospite accusa il colpo, mentre i Ramarri sfruttano la superiorità numerica trovano il gol del vantaggio al 25′ con Matteo Bruscagin che, dopo aver ricevuto da Candellone, fulmina Grandi con un bolide. I padroni di casa, dunque, sulle ali dell’entusiasmo sfiorano in più frangenti il raddoppio ma, a pochi secondi dall’intervallo, riescono ad ottenerlo grazie ad un tap-in di Leonardo Candellone. Si torna negli spogliatori sul parziale di 2-0.

In apertura di ripresa il Sangiuliano riapre immediatamente la contesa: il neo-entrato Ingrosso si fa espellere dopo pochi secondi, concedendo un calcio di rigore agli avversari, che viene trasformato con freddezza da Aniello Salzano. Il Pordenone, dopo un breve momento di sbandamento, si riprende e torna a giocare come nei primi 45′ andando a caccia del gol della sicurezza. In dieci contro dieci i friulani trovano meno spazi, ma anche gli ospiti fanno fatica a sfondare il muro eretto dai neroverdi: alla fine il punteggio sorride al Pordenone, che porta a casa tre punti fondamentali.

PRO PATRIA-PADOVA

I padroni di casa hanno un ottimo approccio alla sfida, tanto da farsi subito vedere dalle parti di Donnarumma con le conclusioni di Vezzoni e Castelli. Al 18′ però Saporetti viene espulso con un cartellino rosso diretto per un fallo da ultimo uomo su Liguori, lasciando in dieci uomini la squadra di Jorge Vargas. I biancoscudati acquisiscono fiducia con il passare dei minuti e si rendono più volte pericolosi con le conclusioni di Russini, prontamente sventate da un attento Del Favero. Dopo un lungo assedio la formazione ospite riesce a sbloccare il punteggio grazie a Nahuel Valentini, che va a segno con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. All’intervallo, dunque, lo score recita 0-1.

Nella seconda frazione di gara la Pro Patria prova a riorganizzarsi attraverso le sostituzioni effettuate da mister Jorge Vargas, che però non portano i frutti sperati. Il Padova, dal suo canto, è forte del vantaggio e continua a spingere per cercare il raddoppio. Dopo una lunga serie di sforzi i biancoscudati firmano il 2-0 con Enej Jelenic, che deposita in reste agevolmente su assist di Russini. Nel finale c’è tempo anche per il sigillo finale Igor Redrezza, che fissa il punteggio sul definitivo 3-0.