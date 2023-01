Serie C 2022/2023, poker della Virtus Entella: la vittoria contro il Rimini vale il secondo posto provvisorio

Nel match della ventiduesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023, la Virtus Entella sconfigge il Rimini per 4-1. Terza vittoria di fila per i liguri, che sbancano lo Stadio Romeo Neri e salgono a quota 42 punti, issandosi provvisoriamente al secondo posto. Terzo ko consecutivo invece per il Rimini, ancora attaccato alla zona play-off ma sempre più in difficoltà. Decidono la doppietta di Merkaj e le reti di Rada e Morosini, che vanificano il momentaneo 1-2 di Rossetti.

CRONACA – Pronti, partenza, via e subito un’occasione per parte. Il Rimini ci prova con Santini ma la sua conclusione termina fuori di poco; la Virtus Entella risponde con Merkaj, ma il suo tiro si stampa sul palo. Al 18′, però, l’attaccante albanese aggiusta la mira e fa 1-0. Dopo un avvio ad alta intensità i ritmi calano e il Rimini non reagisce, anzi accusa il colpo dopo il gol subito. Si torna dunque negli spogliatoi con l’Entella avanti di un gol. Nella ripresa gli ospiti trovano subito il raddoppio grazie a Rada, che al 50′ batte Galeotti per il 2-0. Il Rimini prova a riaprire il match con il neo acquisto Rossetti al 54′, ma due minuti dopo l’Entella spegne definitivamente le speranze avversarie grazie a Merkaj, autore di una doppietta e del 3-1. I padroni di casa non mollano e al 63′ colpiscono un palo con Gabbianelli, ma la squadra di Volpe non corre rischi e difende il vantaggio fino alla fine. In pieno recupero, anzi, trovano addirittura la quarta rete con Morosini.