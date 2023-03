Futsal, Italia si prepara al doppio impegno contro i campioni del mondo del Portogallo

In attesa di scoprire le avversarie del Turno Elite delle Qualificazioni Mondiali, la Nazionale italiana di futsal si prepara ad un doppio confronto molto importante contro i campioni iridati in carica del Portogallo. Venerdì 14 e domenica 16 aprile, infatti, gli azzurri giocheranno al Pavilhao de Desportos di Vila Do Conde, cittadina al nord di Porto. Una sfida storica, quella tra la nostra compagine e quella lusitana, con quest’ultima che negli ultimi anni ha quasi sempre avuto però la meglio, come dimostrano l’Europeo dello scorso anno e il Mondiale del 2021 in Lituania. Gli azzurri si ritroveranno a Novarello Villaggio-Azzurro nella giornata di martedì 11 aprile, per poi partire alla volta del Portogallo giovedì 13.