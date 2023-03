Premier Padel, Carraro: “A Roma ci saranno le donne, mancano ultimi dettagli”

Da Doha

“Il circuito femminile per noi è un tema fondamentale da un anno e hanno la stessa importanza degli uomini nella nostra visione. I maschi sono partiti subito e con il loro coraggio hanno aiutato le donne che si sono accorte di aver perso un anno di tornei importanti”. Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel ha parlato così alla vigilia della finale dell’Ooredoo Qatar Major 2023, primo torneo della seconda stagione del circuito Premier Padel. Negli ultimi mesi uno dei temi più dibattuti è stato il possibile ingresso delle donne nel tour che adesso sembrerebbe essere più vicino che mai: “Credo che siamo veramente vicini all’annuncio e mi sento di dire che a Roma le donne ci saranno, mancano davvero gli ultimi dettagli. Roma le vuole, Premier Padel e la FIP vogliono un tour combined. Settimana prossima speriamo di dare l’annuncio definitivo: siamo ottimisti”. Le parole della numero 3 WPT Alejandra Salazar avevano già aperto questo spiraglio, ma Carraro ha voluto aggiungere un dettaglio: “Salazar ha detto in un’intervista che hanno avuto il permesso del World Padel Tour per giocare i nostri tornei. In realtà le donne non hanno bisogno di autorizzazione e riteniamo che abbiano il diritto di giocare i nostri tornei. Ci sono già degli accordi condivisi”.