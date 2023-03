Serie C 2022/2023, la FeralpiSalò travolge il Renate: è prima con la Pro Sesto

di Mattia Zucchiatti 39

La FeralpiSalò travolge il Renate 4-1 in trasferta e tiene il passo della Pro Sesto in vetta alla classifica del girone A di Serie C. Al 9′ Baldassin illude i padroni di casa, ma la rimonta della Feralpi è confezionata dai gol di Di Gennaro (26′), Guerra (57′, 84′), Voltan (70′). Solo un punto per il Pordenone che aggancia il Lecco a 51 punti. Contro la Pergolettese è arrivata la rete di Candellone al 16′, ma al 47′ c’è la risposta di Iori. Vittoria di misura del Novara sul Sangiuliano City grazie alla rete di Galuppini (39′). Pareggio tra Padova e Piacenza, che nel finale è stata sospesa per qualche minuto a causa del getto d’acqua degli irrigatori, partiti per sbaglio in anticipo.

Arzignano-Virtus Verona 0-0

Padova-Piacenza 1-1 (46′ Bortolussi, 67′ Cesarini)

Pordenone-Pergolettese 1-1 (16′ Candellone, 47′ Iori)

Renate-FeralpiSalò 1-4 (9′ Baldassin, 26′ Di Gennaro, 57′ Guerra, 70′ Voltan, 84′ Guerra)

Sangiuliano-Novara 0-1 (39′ Galuppini)