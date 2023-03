Irrigatori accesi, Padova-Piacenza interrotta: un giocatore ‘copre’ il getto d’acqua per far finire il match

di Redazione 44

La partita tra Padova e Piacenza è stata interrotta a causa dell’azionamento degli irrigatori in campo. La partita del girone A di Serie C, nel finale, ha subito qualche minuto di interruzione a causa dell’inconveniente legato al sistema di irrigazione del terreno di gioco. Il quarto uomo ha subito fatto cenno all’arbitro di fermare il gioco. Necessario l’intervento di un giocatore della panchina che si è letteralmente immolato con un sacco sopra il getto dell’acqua per far finire la partita.