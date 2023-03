Pallanuoto, Coppa Italia femminile: trionfa l’Ekipe Orizzonte, Plebiscito Padova sconfitta in finale

Trionfo dell’Ekipe Orizzonte nella dodicesima Coppa Italia femminile di pallanuoto. Il team catanese ha avuto la meglio in finale al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia sulla Plebiscito Padova con il punteggio di 9-7, alzando il trofeo per la quinta volta nella storia dopo aver vinto la Coppa Italia nel 2012 (13-12 alla NGM Firenze), nel 2013 (8-7 a Rapallo), nel 2018 (12-6 alla SIS Roma) e nel 2019 (6-5 alla SIS Roma). Per l’Ekipe Orizzonte tre marcature della Marletta e due a testa per la Williams e la Viacava. Nelle venete in evidenza la Valyi autrice di due reti. Terzo posto per la SIS Roma, che ha vinto la finalina contro Rapallo Pallanuoto per 10-5.