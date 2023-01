Serie C 2022/2023, il Catanzaro travolge il Cerignola: 4-0 e doppietta di Iemmello

di Mattia Zucchiatti 62

Il Catanzaro batte il Cerignola 4-0 e trova la quinta vittoria consecutiva che proietta i giallorossi a 63 punti, sempre più in testa alla classifica del girone C. Al 24′ c’è il vantaggio: Iemmello si libera in area e calcia, Saracco respinge, ma c’è un pasticcio dei difensori del Cerignola che favorisce il colpo di testa di Biasci da due passi. Per il raddoppio bisogna aspettare il 42′: calcio di punizione di Vandeputte dal limite, il tiro è forte, ma è una deviazione a renderlo imparabile per il portiere ospite. La botta psicologica c’è e nemmeno il rientro negli spogliatoi aiuta il Cerignola che rischia di subire la goleada. Al 51′ Iemmello scambia con Biasci, mette a sedere Saracco e sigla il 3-0. Cinque minuti dopo l’ex Foggia firma doppietta personale e poker con un tocco sotto sul portiere su cross dalla sinistra di Vandeputte. Nel finale è Saracco ad evitare un punteggio più pesante, con due grandi interventi su Sounas e Cianci.