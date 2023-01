Brasile: Luis Enrique tra i candidati alla panchina della Nazionale

Il Brasile è sempre alla ricerca del suo nuovo commissario tecnico, per sostituire Tite che ha lasciato la Selecao al termine del Mondiale in Qatar. Secondo quanto riportato da UOL e rilanciato da As, per accelerare la decisione, Ednaldo Rodrigues, presidente della federazione brasiliana, sarebbe pronto a recarsi in Europa con l’obiettivo di trovare un accordo col nuovo ct. L’idea del presidente brasiliano è quella di dialogare con alcuni degli allenatori favoriti per la panchina e tra questi ci sarebbero Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e Luis Enrique. Il primo in ordine di tempo che vorrebbe incontrare sarebbe proprio l’ex ct della Spagna, con Ronaldo il Fenomeno, presidente del Real Valladolid, che avrebbe spinto per un colloquio tra le parti e anche qui pronto a fare da tramite. Tuttavia, in cima alla lista dei desideri ci sarebbero comunque Carlo Ancelotti e Pep Guardiola. L’attuale allenatore del Real Madrid avrebbe dato segnali positivi su un possibile incontro con il presidente Ednaldo Rodrigues, mentre Pep Guardiola, al Manchester City, non avrebbe mostrato alcuna espressa intenzione di discutere di questa possibilità. La federazione brasiliana vorrebbe concludere la ricerca entro febbraio, in maniera tale che il nuovo ct possa mettersi subito al lavoro, mettendo al centro dei suoi pensieri i mondiali del 2026.