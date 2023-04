Barcellona, Dani Alves in tribunale per testimoniare davanti al giudice

In carcere dal 20 gennaio con l’accusa di violenza sessuale, Dani Alves è stato portato in tribunale a Barcellona per testimoniare davanti al giudice. Il calciatore del Barcellona è stato arrestato sulla base delle prove raccolte in seguito alla denuncia di una donna, che lamentava di aver subito un’aggressione sessuale fuori da una discoteca lo scorso 30 dicembre. Per il momento il tribunale ha respinto la richiesta del brasiliano di libertà provvisoria su cauzione per il rischio di fuga. Ancora non è stato fissato un processo.