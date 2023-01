Benevento, Cannavaro: “Puniti al minimo errore. Contestazioni? Sono sempre stato contrario”

Il tecnico del Benevento, Fabio Cannavaro, dopo la sconfitta casalinga subita contro il Genoa nel match valevole per la ventunesima giornata di Serie B 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Abbiamo sbagliato i tempi di usciti nella prima frazione di gara, poi nella ripresa abbiamo fatto una buona prestazione. Credo che avremmo potuto vincere, ma al minimo errore siamo stati puniti. E’ un dispiacere per i ragazzi, stanno lavorando bene ma non riescono a raccogliere i frutti. In un momento difficile bisogna continuare a lavorare. Io sono sempre stato contrario alle contestazioni. I tifosi vanno rispettati, ma la penso diversamente. Io sono il primo responsabile di quello che sta succedendo, dobbiamo essere più concentrati e concreti sotto porta. La squadra mi da tanto, lo vedo quotidianamente”.