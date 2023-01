Sampdoria-Napoli, Kim esce all’intervallo: infortunio o precauzione, fra cinque giorni la Juventus

Piccolo nfortunio per il difensore del Napoli Kim, che contro la Sampdoria a Marassi viene sostituito all’intervallo da Rrahmani. Tegola per la squadra di Luciano Spalletti, che perde il forte centrale coreano per un imprecisato problema fisico, tale però da costringerlo ad abbandonare il terreno di gioco a fine primo tempo. Si è in attesa di capire quale sia l’entità dell’infortunio del difensore, escluso invece si possa trattare di scelta tecnica. Come riporta Dazn, è stata invece una scelta precauzionale per evitare ripercussioni serie, in virtù soprattutto della Juventus fra cinque giorni.