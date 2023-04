Serie C 2022/2023, girone C: il Foggia chiude la stagione con un sonoro 4-0 alla Turris

Nel match valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie C 2022/2023, girone C, il Foggia travolge la Turris con il punteggio di 4-0. Dopo un inizio equilibrato e con poche occasioni da gol, i padroni di casa sbloccano la gara prima dell’intervallo e poi dilagano con una facilità quasi disarmante. I rossoneri, piena zona playoff, chiudono con una vittoria la stagione regolare e riescono a prendersi il quarto posto in classifica in virtù delle mancate vittorie di Picerno e Audace Cerignola. La formazione ospite, invece, non riesce a conquistare quel punto necessario per evitare di disputare i playout, ma può comunque tirare un sospiro di sollievo in virtù del pareggio del Messina.

CRONACA – Primo tempo estremamente equilibrato in cui le squadre si studiano e faticano a rendersi pericolose in fase offensiva. Il Foggia ci prova con Leo, il cui colpo di testa viene salvato da Perina, ma per la prima mezz’ora si registrano poche occasioni da rete. Le cose cambiano nel finale, con i rossoneri che prima colpiscono il palo al 39′ con Ogunseye e poi sbloccano la gara al 44′ con Bjarkason. A senso unico invece la ripresa, in cui il Foggia dilaga e mette in ghiaccio i tre punti. A segno prima Peralta al 47′, poi Ogunseye su calcio di rigore al 55′ e infine Frigerio al 64′.