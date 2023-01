Serie C 2022/2023, Girone B e C: nessuno ferma le capolista, vincono Reggiana e Catanzaro

Pomeriggio di gare e di gol quello del Girone B e C della ventiduesima giornata di campionato di Serie C 2022/2023. Ben 11 gli incontri giocati, divisi tra 9 del girone B, e 2 del girone C. Partiamo proprio da quest’ultimo, dove il Catanzaro passa in trasferta sul difficile campo del Latina, avvicinandosi ancora di più alla Serie B. Decide Biasci al minuto 31′, espulso nel Latina Esposito per doppia ammonizione. Nell’altro match del girone, finisce in pareggio tra Picerno e Giugliano. A Santarcangelo risponde Poziello, 1-1.

Vince anche la capolista del girone B, la Reggiana, che passa in trasferta contro il Montevarchi. Doppietta di Kabashi, al 6′ e al 75′, mentre la riaprono i padroni di casa all’89’ con Gennari. Non basta però per cambiare le carte in tavola, termina 1-2 per la Reggiana. Vince 2-1 l’Alessandria in casa col Gubbio: a Lamesta risponde Bulevardi, il gol decisivo arriva all’80 con Martignago. Stesso risultato nel match Vis Pesaro e Olbia. Di Paola e Ngom per il Pesaro, Ragatzu per l’Olbia, che però gioca gli ultimi 20 in inferiorità numerica per l’espulsione di Biancu.

Vittoria in trasferta dell’Ancona in casa della Fiorenzuola, gol di Moretti. Ugualmente il Cesena passa in casa della Torrbes, con il gol di Adamo. Basta un gol anche al Siena per prendersi i 3 punti in casa contro l’Imolese: gol di Paloschi al 24 per il definitivo 1-0. Vittoria importante del San Donato contro la Carrarese in trasferta. Carrarese in vantaggio con Capello, rimontata poi dai gol di Russo, Galligani e Siniega: 1-3. Due gare sono infine terminate in pareggio per 0-0: Fermana-Recanatese e Pontedera-Lucchese.