Turchia, il Kasımpaşa ferma sul pari il Karagümrük di Pirlo con un gol al 100′

Battuta d’arresto in campionato per il Karagümrük di Andrea Prilo, fermato in trasferta sul pari dal Kasımpaşa. Quest’ultimi erano passati in vantaggio al 30′, grazie ad un rigore di Hadergjonaj, chiudendo avanti la prima frazione di gioco. Nella ripresa però il club allenato da Pirlo, prima pareggia al 51′ con Dresevic e poi si porta avanti al 61′ grazie a Fabio Borini. Proprio allo scadere però, precisamente al 100′, arriva il pari del Kasımpaşa, per merito della rete di Bahoken.