Nadal risponde a Zverev: “Non penso al ritiro, sono qui per giocare e avere un grande 2023”

Rafael Nadal in queste prime settimane di stagione ha già dovuto rispondere a domande su un eventuale ritiro dal tennis più o meno in ogni intervista. Nei giorni scorsi è poi uscito un video di Eurosport contenente un’intervista ad Alexander Zverev in cui il tedesco confessava che secondo lui l’iberico si sarebbe ritirato al Roland Garros. In conferenza stampa, direttamente da Melbourne, è arrivata la risposta di Nadal: “Non so cosa succederà. Di solito non penso alle cose con sei mesi di anticipo. Ho un ottimo rapporto con Zverev, ma non così tanto da confessargli qualcosa del genere. Sono qui per giocare a tennis, avere un grande 2023 e cercare di continuare a lottare per tutte le cose per cui ho lottato durante la mia carriera sportiva. Non penso al mio ritiro”.