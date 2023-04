Softball, Coppa del Mondo: Giappone e Filippine nel gruppo delle azzurre nella prima fase

Si completa il tabellone della prima fase di Coppa del Mondo di softball femminile, dopo la Coppa d’Asia 2023. Nel gruppo delle azzurre, in programma il 22-26 luglio a Castions di Strada e Buttrio, figurano anche le campionesse olimpiche del Giappone, vincitrici della Coppa d’Asia e dunque qualificate come “Asia 1”, e le Filippine, quarte classificate ma forti di una wild card. Le due selezioni asiatiche si vanno ad aggiungere ad un gruppo che comprendeva già Canada, Venezuela e Nuova Zelanda. Nella competizione continentale il Giappone ha vinto la Coppa d’Asia superando in finale per 6-0 la Cina (finita nel gruppo B come “Asia 2”), mentre il bronzo è andato a Cina Taipei (inserita nel gruppo A come “Asia 3”). Le prime due squadre di ogni gruppo accedono alla Fase Finale, che si terrà in Italia nel 2024. Previste due wild card, in base ai seguenti criteri: un posto è assicurato per la nazione organizzatrice della Fase Finale; la/le miglior squadra piazzata terza nella Fase a Gruppi, ordinata in base al miglior piazzamento raggiunto nella precedente edizione della Coppa del Mondo; la/le miglior squadra piazzata terza nella Fase a Gruppi, ordinata in base alla più alta posizione nel ranking WBSC alla fine del precedente anno solare.