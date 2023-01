Serie C 2022/2023, girone A: ferma il Pordenone, cadono Feralpi e Vicenza

di Mattia Zucchiatti 32

Frenano le prime tre della classe nel girone A di Serie C. Il Pordenone pareggia 1-1 in casa del Padova, FeralpiSalò e Vicenza cadono rispettivamente contro Virtus Verona e Juventus U23. La capolista passa in vantaggio con Torrasi (30′), ma subisce la beffa di Torrasi (36′). Solo pareggio tra Albinoleffe e Piacenza (1-1) con i gol di Cesarini e Marchetti. La Pro Sesto vince 1-0 contro la SanGiulianoCity grazie alla rete di Capelli. Il Trento espugna il campo della Triestina per 2-0 con i gol di Garcia e Sangalli. Vittoria per 2-0 del Mantova col Lecco: apre Bocalon, raddoppia Guccione.