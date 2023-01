Serie C 2022/2023, Girone C: Foggia a valanga in casa del Pescara, Crotone fermato sul pari dal Potenza

Pomeriggio di gare in Serie C, girone C, con 7 partite andate in scena dalle 14:30. 2 0-0, tra Avellino e Latina e tra Crotone e Potenza. Vince 3-1 il Picerno in casa contro Fidelis Andria, sempre più ultima. Doppio vantaggio casalingo con Diop e Ceccarelli, la riapre poi Bolsius, ma nel finale Setola cala il tris. A valanga il Foggia in casa del Pescara: 0-4 firmato da Ogunseye, Schenetti, Beretta e dall’autogol di Cancellotti. Vittoria in trasferta per il Giugliano, che sul campo della Turris si impone 0-2 nel finale. A segno Salvemini e Oyewale. Vince col minimo sforzo la Juve Stabia che, grazia a Silipo, porta a casa i 3 punti dal campo della Viterbese. 1-1 invece della capolista Catanzaro contro il Messina. Gol di Verna e Balde.