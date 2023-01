Serie C 2022/2023, Foggia in vantaggio due volte ma beffato: passa il Picerno 2-3

Colpo esterno del Picerno, che nonostante sia passato in svantaggio due volte, riesce a battere il Foggia per 2-3 nella sfida valida per la 21esima giornata del girone C della Serie C 2022/2023. Un successo che vuol dire anche sorpasso in classifica, raggiugendo il sesto posto provvisorio a quota 38 punti.

SERIE C 2022/2023: RISULTATI E CLASSIFICHE

LA PARTITA – Padroni di casa subito in vantaggio al 7′, con Garattoni che converte dopo una bella triangolazione con Peralta: tiro sul primo vincente, con Crespi non incolpevole. L’estremo difensore ospite, però, si riscatta subito dopo con la parata proprio su Peralta. Il Picerno sembra faticare a reagire, e le partita si abbassa di ritmo, ma al 39′ ecco la magia di D’Angelo a pareggiare con un tiro a giro sotto l’incrocio dopo la palla persa da Schenetti. Arriviamo quindi al secondo tempo, in cui il Foggia cresce con il passare dei minuti, trovando poi il meritato vantaggio al 69′ con Ogunseye, pescato da Costa.

La gioia dura solo quattro minuti, perché poi Guerra impatta con un tap-in dopo la gran parata di Nobile sulla punizione calciata da Dettori. Una mazzata importante per il Foggia, che in un paio di occasioni rischia di capitolare, subendo poi il gol di Golfo, che, scattato sul filo del fuorigioco complice una linea difensiva pugliese decisamente rivedibile, batte Nobile in uscita.