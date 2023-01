Juventus-Udinese, problema al polpaccio per Di Maria: chiede il cambio

Problema al polpaccio per Angel Di Maria. Nel corso del secondo tempo di Juventus-Udinese, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, il campione del Mondo argentino intorno all’ora di gioco ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio. Allegri lo ha tenuto in campo altri cinque minuti, ma il linguaggio del corpo di Di Maria era abbastanza chiaro.