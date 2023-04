Serie C 2022/2023, Cerri affonda il Sangiuliano: la Juventus U23 aggancia la zona playoff

La Juventus U23 passa 1-0 allo stadio Ferruccio contro il Sangiuliano nel match valevole per la trentaseiesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023: decide una rete firmata all’8′ da Leonardo Cerri. In virtù di questo risultato i bianconeri agganciano la zona playoff con 49 punti insieme ad Arzignano e Renate, mentre i gialloverdi restano pericolosamente in zona playout a quota 41.

La formazione ospite si rende protagonista di un ottimo avvio di partita, tanto da passare in vantaggio dopo appena otto minuti grazie a Leonardo Cerri, che approfitta di un grave errore di Morosini, per poi superare Grandi con un mancino di precisione. I padroni di casa accusano il colpo e rischiano di capitolare sotto le offensive degli avversari, ma riescono a salvarsi in qualche modo. I ragazzi guidati da Massimo Brambilla continuano il loro monologo andando al tiro con Da Graca ed Iling-Junior, ma all’intervallo devono accontentarsi del minimo vantaggio.

Nella ripresa il Sangiuliano torna in campo con un piglio diverso rispetto ai primi quarantacinque minuti, ritagliandosi subito una chance con Morosini, che però calcia alto sopra la traversa. La Juventus U23, dal suo canto, amministra il vantaggio e prova a colpire in contropiede con Iling-Junior che si rivela il più pericoloso tra i suoi. I padroni di casa provano ad aggrapparsi ad un attivissimo Volpicelli che, nonostante diversi tentativi, non riesce a sfondare. La Juventus U23 chiude bene gli spazi e porta a casa un successo fondamentale in ottica qualificazione ai playoff.