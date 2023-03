Serie C 2022/2023, decide sempre Corazza: il Cesena vince 1-0 ad Ancona

In uno scontro da zona playoffs il Cesena sbanca Ancona con il punteggio di 1-0 e si riporta a meno sei dalla capolista Reggiana nel Girone B di Serie C 2022/2023. A decidere le sorti dell’incontro non poteva essere che il capocannoniere del girone Simone Corazza, che a pochi passi dal portiere avversario non ha potuto sbagliare dopo la splendida imbeccata del suo compagno di reparto Shpendi.

LA PARTITA – Una gara per lunghi tratti piuttosto equilibrata, con entrambe le squadre in grado sviluppare buone trame di gioco e un’Ancona che non è riuscita a concretizzare diverse occasioni da rete. Nel primo tempo la chance più ghiotta arriva sul piede di Di Massimo, che dopo un rimpallo si trova a colpire a botta sicura dal centro dell’area ma svirgola malamente.

Anche ad inizio ripresa è sempre la squadra di casa ad avere un paio di occasioni importanti, sempre con il suo numero 10 protagonista. Prima, una sua conclusione da buona posizione finisce alta, poi viene anticipato di poco da un intervento provvidenziale di Silvestri. Il Cesena non sta a vedere, inizia ad attaccare con più vivacità e alla fine trova il vantaggio con la diciasettesima rete di Corazza. La reazione da parte della formazione allenata da Colavitto non arriva, se non con un colpo di testa di Mondonico finito di poco al lato negli ultimi secondi di recupero.