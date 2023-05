Playoff Serie C 2022/2023, il Cerignola elimina il Monopoli. Alla Pro Sesto basta un pari con il Renate

Alla Pro Sesto basta un pareggio per 1-1 contro il Renate nel match valevole per il secondo turno della prima fase dei playoff del campionato di Serie C 2022/2023 per avanzare alla fase nazionale: all’iniziale vantaggio dei biancazzurri firmato da Alessandro Capelli risponde un gol di Matteo Angeli. Passa il turno anche il Cerignola, che batte 2-1 in Monopoli in pieno recupero nel derby pugliese grazie alle marcature di Miguel Angel Sainz Maza e Michele D’Ausilio.

PRO SESTO-RENATE

I padroni di casa, dopo una breve fase di studio, costruiscono la prima grande occasione della partita al 9′ con l’ex di turno Sgarbi, che con una conclusione dalla distanza sfiora il palo. La squadra ospite, dal suo canto, fa molta fatica a creare pericoli dalle parti di Del Frate e si limita ad una solida fase difensiva. Al 36′ Gerbi si divora un gol davanti la porta, spedendo il cross di Capelli incredibilmente fuori. Al termine dell’unico minuto di recupero concesso dall’arbitro le due squadre vanno a riposo sullo 0-0.

Nella seconda frazione di gara la Pro Sesto decide di cambiare marcia attaccando in maniera più incisiva, tanto da passare in vantaggio al 63′ con Alessandro Capelli, che si avventa su un cross basso di Maurizii e deposita la sfera alle spalle di Furlanetto. Neanche il tempo di gioire, che il Renate reagisce e al 72′ pareggia i conti con Matteo Angeli, bravo a ribadire in rete dopo una conclusione di Possenti respinta da Del Frate. Gli ultimi assalti della squadra ospite non portano i risultati sperati e l’1-1 consente alla Pro Sesto di passare il turno in virtù del miglior piazzamento nella regular season.

CERIGNOLA-MONOPOLI

Dopo una prima fase di gara caratterizzata da un gioco spezzettato, la formazione ospite inizia a farsi vedere nella metà campo avversaria con un attivissimo Falbo ed una conclusione imprecisa di Rolando. I padroni di casa scelgono una strategia attendista, ma alla loro prima vera occasione trovano la rete del vantaggio con Miguel Angel Sainz-Maza, che direttamente da calcio di punizione dipinge una traiettoria imprendibile per Vettorel. I biancoverdi accennano una timida reazione, ma all’intervallo il punteggio recita 1-0.

In apertura di ripresa il Monopoli ristabilisce la parità grazie ad un gran gol di Orlando Viteritti che, sugli sviluppi di un corner di Pinto, lascia partire un potente destro al volo che si insacca in rete. Il Cerignola non si fa affatto intimidire e torna a fare forcing nella metà campo dei biancoverdi, anche se fatica a sfondare. In pieno recupero ci pensa Michele D’Ausilio, che realizza il gol vittoria e qualificazione dei padroni di casa.