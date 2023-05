Playoff Serie C 2022/23: eurogol Di Noia, il Foggia si qualifica alla fase Nazionale. Eliminato il Potenza

Il Foggia pareggia contro il Potenza e firma il passaggio alla fase Nazionale dei Playoff di Serie C 2022/23. Un match non eccellente per occasioni e concretezza, le due formazioni si sono sfidate su numerosi contrasti, senza mai rendersi realmente pericolose verso la porta avversaria. Un pareggio a reti inviolate che sarebbe andato bene ai padroni di casa che avrebbero passato ugualmente il turno, differente la situazione per gli uomini di Raffaele. La formazione rossoblù passa in vantaggio solo al 75esimo: angolo battuto da Di Grazia, è Talia ad insaccare in rete dalla lunga distanza. A due minuti dalla fine succede l’impensabile, un Eurogol viene messo a segno da Di Noia: pallonetto da centrocampo che va a scavalcare Gasparini e si insacca perfettamente in rete, firmando la qualificazione dei padroni di casa.