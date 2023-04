Serie C 2022/2023, Bozhanaj risponde a Diakité: tra Torres e Carrarese termina 1-1

La Torres non va oltre un pareggio per 1-1 contro la Carrarese nel match del Vanni Sanna valevole per la trentaseiesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023: all’iniziale vantaggio rossoblù firmato da Adama Diakité risponde il gol messo a referto da Kleis Bozhanaj. In virtù di questo risultato i toscani restano al quarto posto con 59 punti, mentre i sardi salgono al tredicesimo posto a quota 39.

Dopo un’iniziale fase di studio tra le due squadre, sono i padroni di casa a ritagliarsi la prima occasione da rete con una bella triangolazione tra Saporiti e Urso, con quest’ultimo che non centra lo specchio della porta. Il vantaggio della compagine sarda è nell’aria, infatti, al 18′ sblocca la contesa grazie alla rete realizzata da Adama Diakité, bravo a sfruttare un cross sul primo palo di Liviero per poi depositare in rete con un colpo di testa. I toscani reagiscono immediatamente sfiorando il pareggio in due frangenti: prima Antonelli salva tutto sul tiro a botta sicura di Bozhanaj, poi Energe fallisce una colossale chance davanti al portiere. Al 38′ però la formazione ospite agguanta l’1-1 con una bella giocata personale di Kleis Bozhanaj che, dopo essersi sbarazzato di Saporito, spacca la porta con un potente destro.

Nella ripresa la Carrarese mostra maggiore determinazione, ma fa fatica a sfondare il muro difensivo eretto dalla retroguardia avversaria. La Torres, dal suo canto, decide di giocare una gara con un atteggiamento molto prudente per poi magari pescare il contropiede vincente: al 73′ Dametto incorna su cross di Urso, ma viene fermato dalla parata di Breza. Gli ultimi minuti sono caratterizzati da un forcing dei toscani, che sprecano altre importanti occasioni con Energe. Le due squadre, dunque, devono accontentarsi di un pareggio per 1-1.