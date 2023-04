Galatasaray, Icardi progetta la permanenza: “Voglio restare ad Istanbul”

Mauro Icardi sembra trovarsi bene in Turchia, dove con la maglia del Galatasaray ha trovato già 10 reti in 17 partite in cui è andato in campo. L’argentino, ai microfoni di TNT Sports afferma di avere “molta voglia di restare ad Istanbul”. “A Parigi giocavo con i migliori calciatori al mondo, ma non ho mai sentito l’amore della gente per strada. Qui, invece, vedo un grande interesse nei miei confronti”. L’ex attaccante dell’Inter è stato ceduto la scorsa estate con la formula del prestito secco dai campioni di Francia.