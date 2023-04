Juventus-Inter, Cobolli Gigli: “Tifosi e giocatori ingiustificabili, imparino da Del Piero”

“Juventus-Inter è sempre una partita molto tesa. Sono totalmente ingiustificabili i tifosi, così come i giocatori, che dovrebbero imparare da Del Piero, il quale non reagiva mai alle provocazioni avversarie”. A dichiararlo è l’ex presidente dei bianconeri Giovanni Cobolli Gigli, intervenuto a 1 Station Radio.

Cobolli Gigli parla poi del futuro di un ex come Antonio Conte, spesso associato nuovamente alla panchina della Juventus dopo il divorzio dal Tottenham: “Stimo Conte, sia per le qualità tecniche che gestionali del gruppo, ma non credo nelle minestre riscaldate. Inoltre, con Antonio ci si è lasciati male, anche se Agnelli non è più presidente”. “Sono dell’idea – prosegue – che si debba guardare ad un’alternativa che possa costare meno ma capace di assicurare una filosofia calcistica nuova. Devo ammettere che l’allenatore della Salernitana, Sousa, mi piace molto“.